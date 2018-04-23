В контракте Неймара не указана сумма отступных

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В контракте Неймара не указана сумма отступныхВ контракте бразильского форварда Неймара с ПСЖ не указана сумма отступных, информирует Marca.

Так, по сведениям издания, во французской Лиге 1 не принята практика включения в сделку между игроком и клубом суммы, за которую в будущем футболист может перейти в другую команду. Поэтому вполне вероятно, что в случае, если потенциальный покупатель попробует приобрести 26-летнего нападающего, парижане выставят чек на сумму, существенно превышающую 222 миллиона евро, которые ПСЖ заплатил з него каталонской "Барселоне".

Напомним, Ривалдо порекомендовал Неймару покинуть ПСЖ. | soccernews.ru

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