В контракте Неймара не указана сумма отступных

В контракте бразильского форварда Неймара с ПСЖ не указана сумма отступных, информирует Marca.

Так, по сведениям издания, во французской Лиге 1 не принята практика включения в сделку между игроком и клубом суммы, за которую в будущем футболист может перейти в другую команду. Поэтому вполне вероятно, что в случае, если потенциальный покупатель попробует приобрести 26-летнего нападающего, парижане выставят чек на сумму, существенно превышающую 222 миллиона евро, которые ПСЖ заплатил з него каталонской "Барселоне".

Напомним, Ривалдо порекомендовал Неймару покинуть ПСЖ. | soccernews.ru