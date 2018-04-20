В контракте Неймара отсутствует пункт о выкупе

Исполнительный директор французской Лиги 1 Дидье Квилло поделился мнением о возможном уходе Неймара из ПСЖ.

"В его контракте, зарегистрированном Лигой, и это официально, нет пункта о выкупе. Кроме того, подобные пункты запрещены во французском футболе" - приводит слова Квилло Marca.

Напомним, что по слухам в услугах Неймара заинтересованы "Манчестер Юнайтед" и "Реал".

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