В контракте Неймара с ПСЖ была прописана сумма, за которую бразилец может покинуть клуб

В контракте вингера французского ПСЖ Неймара с его клубом была прописана сумма, за которую бразилец может покинуть Париж.

Так, по сведениям испанской прессы, в соглашении футболиста с "красно-синими" есть пункт, согласно которому 25-летний игрок может сменить команду в любой подходящий для него момент, если за него будет предложено 222 миллиона евро.

Напомним, именно за такую сумму ПСЖ приобрел у "Барселоны".

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