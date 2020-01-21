В контракте Слуцкого с "Рубином" нет пункта о возможности ухода в европейский клуб

Наставник "Рубина" Леонид Слуцкий рассказал, сможет ли он покинуть казанский клуб в случае поступления интересного предложения из Европы.

"У меня нет такого пункта в контракте. Думаю, нет смысла о таком говорить. Это как с контрактом футболиста: у него может не быть пункта об отступных, но если на кого-то из наших игроков придёт сверхсерьёзное предложение, то клуб будет его рассматривать.

Я вообще об этом не думаю, моя философия такова: если я где-то работаю, то делаю это на 500 процентов собственных возможностей. Когда говорю на собрании игрокам "Рубина", что они для меня лучшие в мире, то это правда. Других футболистов я особо и не вижу, ведь весь мой фокус и внимание, мысли направлены на то, как их улучшить", - сказал 48-летний специалист.

Напомним, что Слуцкий возглавил "Рубин" 19 декабря прошлого года, заключив пятилетний контракт.

По итогам 19 туров казанцы занимают 13-е место в турнирной таблице РПЛ.

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