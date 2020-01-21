В контракте Слуцкого с "Рубином" нет пункта о возможности ухода в европейский клуб

Теги рубинлеонид слуцкий

В контракте Слуцкого с "Рубином" нет пункта о возможности ухода в европейский клуб

Наставник "Рубина" Леонид Слуцкий рассказал, сможет ли он покинуть казанский клуб в случае поступления интересного предложения из Европы.

"У меня нет такого пункта в контракте. Думаю, нет смысла о таком говорить. Это как с контрактом футболиста: у него может не быть пункта об отступных, но если на кого-то из наших игроков придёт сверхсерьёзное предложение, то клуб будет его рассматривать.

Я вообще об этом не думаю, моя философия такова: если я где-то работаю, то делаю это на 500 процентов собственных возможностей. Когда говорю на собрании игрокам "Рубина", что они для меня лучшие в мире, то это правда. Других футболистов я особо и не вижу, ведь весь мой фокус и внимание, мысли направлены на то, как их улучшить", - сказал 48-летний специалист.

Напомним, что Слуцкий возглавил "Рубин" 19 декабря прошлого года, заключив пятилетний контракт.

По итогам 19 туров казанцы занимают 13-е место в турнирной таблице РПЛ.

Не пропустите: Слуцкий рассказал, кто его убедил возглавить "Рубин". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Спартак" объявил об уходе Ананидзе

"Спартак" объявил об уходе Ананидзе

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 19 45
2 Краснодар Краснодар 19 35
3 Ростов Ростов 19 34
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 19 34
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 19 34
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 19 25
7 Уфа Уфа 19 25
8 Динамо Москва Динамо Москва 19 24
9 Урал Урал 19 24
10 Спартак Москва Спартак Москва 19 22
11 Тамбов Тамбов 19 21
12 Ахмат Ахмат 19 19
13 Рубин Рубин 19 19
14 Оренбург Оренбург 18 19
15 Крылья Советов Крылья Советов 19 18
16 Сочи Сочи 18 15
Полная таблица

топ-5 тегов