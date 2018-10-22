В контракте у Черчесова со сборной есть пункт о возможном совмещении должностей

Теги россиястанислав черчесовспартак москва

В контракте у Черчесова со сборной есть пункт о возможном совмещении должностейВ контракте у главного тренера сборной России Станислава Черчесова с РФС есть пункт о возможном совмещении должностей.

Об этом в своем твиттер сообщил известный комментатор Нобель Арустамян. В частности, он проинформировал: "В новом контракте с РФС у тренера есть пункт о совмещении".

Действующее соглашение нынешнего наставника сборной с Российским футбольным союзом рассчитано до лета 2020-го года. В его услугах заинтересован московский "Спартак", уволивший сегодня Массимо Карреру. | soccernews.ru

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