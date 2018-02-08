В контрольном матче "Анжи" оказался сильнее минского "Динамо"

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В контрольном матче "Анжи" оказался сильнее минского "Динамо"Сегодня в контрольном матче махачкалинский "Анжи" оказался сильнее минского "Динамо".

"Анжи" - "Динамо" - 2:0

Голы: Антон, 50 - 1:0, Лескано, 84 - 2:0.

"Анжи" (стартовый состав): Игнатович, Галович, Швецов, Чиж, Бегунов, Быков, Яная, Нойок, Гуренко, Николич, Танась.

Напомним, ранее "Ростов" сыграл в результативную ничью со словенской "Олимпией". | soccernews.ru

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