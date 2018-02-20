В контрольном матче "Арсенал" сыграл вничью с "Кайратом"

Сегодня в контрольном матче тульский "Арсенал" сыграл вничью с "Кайратом" из Алматы.

"Арсенал" - "Кайрат" - 0:0

"Арсенал" (стартовый состав): Левашов, Беляев, Григалава, Альварес, Ткачев, Чаушич, Горбатенко, Джорджевич, Кангва, Комбаров, Дзюба.

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