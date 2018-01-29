В контрольном матче ЦСКА сыграл вничью с польским "Пяст Гливице"

Теги пяст гливицецска москва

В контрольном матче ЦСКА сыграл вничью с польским "Пяст Гливице"В контрольном матче московский ЦСКА сыграл в "сухую" вничью с польским "Пяст Гливице".

"Пяст Гливице" - ЦСКА - 0:0

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, В. Березуцкий, Васин, Игнашевич, Набабкин (Кучаев, 63), Натхо (Бистрович, 80), Витиньо (Гордюшенко, 84), Головин, Дзагоев (Чалов, 80), Вернблум.

Напомним, "Лестер" отказался отпускать Мусу в ЦСКА. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Выезд к взлетающим "лебедям": "Суонси" против "Арсенала"

Выезд к взлетающим "лебедям": "Суонси" против "Арсенала"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов