В контрольном матче "Краснодар" разгромно уступил норвежскому "Кристиансунду"

Теги краснодаркристиансунд

В контрольном матче "Краснодар" разгромно уступил норвежскому "Кристиансунду"Сегодня в контрольном матче "Краснодар" разгромно уступил норвежскому "Кристиансунду".

"Кристиансунд" - "Краснодар" - 3:0

Голы: Стокке, 4 - 1:0 (пенальти), Стокке, 54 - 2:0, Диоп, 80 - 3:0.

"Краснодар" (стартовый состав): Крицюк, Янбаев, Мартынович, Назаров, Калинин, Куражов, Шишкин, Жоаозиньо, Иван, Вандерсон, Кутовой.

Напомним, ранее "Тосно" обыграл курский "Авангард". | soccernews.ru

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