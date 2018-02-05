В контрольном матче "Локомотив" не смог обыграть шведский "Кальмар"
Сегодня в контрольном матче московский "Локомотив" не смог обыграть шведский "Кальмар".
"Локомотив" - "Кальмар" - 1:1
Голы: Никсон, 1 - 0:1, Ари, 68 - 1:1.
"Локомотив" (стартовый состав): Гильерме, Кверквелия, Михалик, Баринов, Денисов, Рыбусь, Ротенберг, Лысов, Ан. Миранчук, Фернандеш, Эдер.
Напомним, ранее "Зенит" обыграл литовский "Стумбрас". | soccernews.ru
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