В контрольном матче "Ростов" обыграл чешскую "Дуклу"

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В контрольном матче "Ростов" обыграл чешскую "Дуклу"В сегодняшнем контрольном матче "Ростов" оказался сильнее чешской "Дуклы".

"Дукла" - "Ростов" - 1:3

Голы: Ионов, 10 - 0:1, Дядюн, 55 - 0:2, Дядюн, 71 - 0:3, Джуранович, 84 - 1:3.

"Ростов" (стартовый состав): Ермаков, Байрамян, Вебер, Вилюш, Гацкан, Ионов, Калачев, Киреев, Могилевец, Препелицэ, Сигурдссон.

Напомним, ранее "Рубин" уступил "Тромсе". | soccernews.ru

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