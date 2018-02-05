В контрольном матче "Ростов" разошелся миром с черногорской "Будучностью"

Сегодня в контрольном матче "Ростов" сыграл в "сухую" ничью с черногорской "Будучностью".

"Будучность" - "Ростов" - 0:0

"Ростов" (стартовый состав): Абаев, Паршивлюк, Ингасон, Сигурдссон, Вилюш, Скопинцев, Гацкан, Могилевец, Чуперка, Ионов, Сигурдарсон.

Напомним, в своем контрольном матче "Локомотив" сыграл вничью с "Кальмаром". | soccernews.ru