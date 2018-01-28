В контрольном матче "Рубин" обыграл чешский "Богемианс"

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В контрольном матче "Рубин" обыграл чешский "Богемианс"Сегодня в контрольном матче казанский "Рубин" нанес минимальное поражение чешскому "Богемиансу".

"Рубин" - "Богемианс" - 1:0

Гол: Жемалетдинов, 27 - 1:0.

"Рубин" (стартовый состав): Джанаев, Азмун, Гранат, Жемалетдинов, Камболов, Канунников, Кудряшов, Набиуллин, Навас, Оздоев, Подберезкин.

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