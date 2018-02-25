В контрольном матче "Рубин" разгромил "Русенборг"
Сегодня в контрольном матче казанский "Рубин" нанес разгромное поражение норвежскому "Русенборгу".
"Русенборг" - "Рубин" - 1:4
Голы: Попов, 29 - 0:1, Расмуссен, 31 - 1:1, Азмун, 36 - 1:2, Устинов, 58 - 1:3, Ахметов, 87 - 1:4.
"Рубин" (стартовый состав): Джанаев, Энаке, Сорокин, Навас, Гранат, Устинов, Могилевец, Нобоа, Подберезкин, Попов, Азмун.
Напомним, Бердыев оценил функциональное состояние Нобоа. | soccernews.ru
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