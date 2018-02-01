В контрольном матче "Рубин" уступил норвежскому "Тромсе"

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В контрольном матче "Рубин" уступил норвежскому "Тромсе"Сегодня в контрольном матче казанский "Рубин" проиграл норвежскому "Тромсе".

"Тромсе" - "Рубин" - 1:0

Гол: Вук, 81 - 1:0.

"Рубин": Рыжиков, Азмун, Гранат, Жемалетдинов, Камболов, Канунников, Кудряшов, Набиуллин, Навас, Оздоев, Подберезкин.

Напомним, "Рубин" расстался с Сонгом. | soccernews.ru

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