В контрольном матче "Урал", проигрывая по ходу матча со счетом 0:2, разгромил белорусский "Гомель"
Сегодня в контрольном матче екатеринбургский "Урал" разгромил белорусский "Гомель".
"Гомель" - "Урал" - 2:5
Голы: Конате, 12 - 1:0, Волков, 56 - 2:0, Ильин, 58 - 2:1, Ильин, 60 - 2:2, Евсеев, 67 - 2:3, Чантурия, 74 - 2:4 (пенальти), Евсеев, 78 - 2:5.
"Урал" (стартовый состав): Годзюр, Кулаков Балажиц Динга Данцев, Бумаль Евсеев Егорычев Димитров, Ильин, ? (игрок на просмотре).
Напомним, ранее "Анжи" обыграл минское "Динамо". | soccernews.ru
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