В контрольном матче "Зенит" оказался сильнее соперника ЦСКА по 1/16 финала Лиги Европы

Сегодня в контрольном матче питерский "Зенит" одержал минимальную победу над сербской "Црвеной Звездой".

"Рубин" - "Црвена Звезда" - 1:0

Гол: Ерохин, 23 - 1:0.

"Зенит": Лунев, Смольников (Терентьев, 63), Мевля, Маммана, Кришито, Краневиттер (Кузяев, 63), Паредес, Ерохин, Ригони, Дриусси (Полоз, 81), Заболотный.

Напомним, на тренировке "Зенита" Кокорин забил классный гол ударом "ножницами". | soccernews.ru