В контрольном поединке Россия пройдет тест крепким Ираном

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В контрольном поединке Россия пройдет тест крепким Ираном

Россия  –  Иран

Стадион: "Казань-Арена" (Казань)

Начало матча: 19:00

Арбитр: Милорад Мажич (Сербия)

Пока часть европейских сборных все еще решают вопрос выхода в финальную часть Чемпионата Мира-2018, который пройдет в России ближайшим летом, национальная сборная страны-хозяйки продолжает проводить контрольные игры, нащупывая собственную игру и потихоньку наигрывая состав на Мундиаль. На этот раз россияне проведут спарринг в Казани против команды Ирана  - коллективом, который уже совершенно точно приедет в Россию на большой футбольный форум.

"Персидские леопарды" второй раз подряд отобрались на Чемпионат Мира и это первый подобный случай за всю историю существования футбольной сборной Ирана. Представители Азии достаточно легко выиграли свою группу, опередив ближайшего преследователя сборную Южной Кореи на семь пунктов. С которой, кстати, россияне сыграли товарняк три дня назад и добыли победу со счетом 4:2.

Безусловно, Иран – это абсолютно тренерская команда. Последние успехи этой азиатской сборной связаны с именитым португальским специалистом Карлошем Кейрушем, который руководит "персидскими леопардами" с 2011 года. Также в команде блистают хорошо известны российскому болельщику Саид Эззатоллахи из пермского "Амкара" и Сердар Азмун, защищающий клубные цвета "Рубина". Для России матч с подобным соперником – прежде всего, хороший тест на взламывание обороны оппонента, ведь иранцы проповедуют достаточно оборонительный стиль игры в футбол.

Интересные факты противостояния России и Ирана:

Сборные России и Ирана всего один раз сходились в очной схватке. В рамках товарищеского поединка зимой 2011 года иранцы одержали минимальную победу, а единственный гол был забит на 90-й минуте Мохаммадом Халатбари.

Не считая Кубка Конфедераций и гибридный спарринг с московским "Динамо" сборная России выиграла только один из четырех домашних товарищеских матчей в 2017 году.

"Персидские леопарды" уступили лишь однажды в календарном 2017 году. Подопечные Карлоша Кейруша в контрольном матче проиграли сборной Ирака со счетом 1:0.

Ориентировочные составы на игру:

Россия: Акинфеев, Кудряшов, Васин, Джикия, Жирков, Ерохин, Кузяев, Ал. Миранчук, Самедов, Кокорин, Смолов

Иран: Лак, Гафури, Чемши, Канаанзидеган, Агае, Эззатоллахи, Тораби, Аблоллахзадех, Годдос, Ансарифард, Азмун

Прогноз на матч Россия – Иран:

Предполагается, что Иран не будет выставлять свой самый боевой состав, поэтому Россия является фаворитом встречи. Букмекеры оценивают шансы подопечных Станислава Черчесова на победу коэффициентом 1.88. В то время, как на выигрыш представителя Азии специалисты выставляют 4.72.

Богдан Архипенко | http://soccernews.ru

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