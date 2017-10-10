В контрольном поединке Россия пройдет тест крепким Ираном
Россия – Иран
Стадион: "Казань-Арена" (Казань)
Начало матча: 19:00
Арбитр: Милорад Мажич (Сербия)
Пока часть европейских сборных все еще решают вопрос выхода в финальную часть Чемпионата Мира-2018, который пройдет в России ближайшим летом, национальная сборная страны-хозяйки продолжает проводить контрольные игры, нащупывая собственную игру и потихоньку наигрывая состав на Мундиаль. На этот раз россияне проведут спарринг в Казани против команды Ирана - коллективом, который уже совершенно точно приедет в Россию на большой футбольный форум.
"Персидские леопарды" второй раз подряд отобрались на Чемпионат Мира и это первый подобный случай за всю историю существования футбольной сборной Ирана. Представители Азии достаточно легко выиграли свою группу, опередив ближайшего преследователя сборную Южной Кореи на семь пунктов. С которой, кстати, россияне сыграли товарняк три дня назад и добыли победу со счетом 4:2.
Безусловно, Иран – это абсолютно тренерская команда. Последние успехи этой азиатской сборной связаны с именитым португальским специалистом Карлошем Кейрушем, который руководит "персидскими леопардами" с 2011 года. Также в команде блистают хорошо известны российскому болельщику Саид Эззатоллахи из пермского "Амкара" и Сердар Азмун, защищающий клубные цвета "Рубина". Для России матч с подобным соперником – прежде всего, хороший тест на взламывание обороны оппонента, ведь иранцы проповедуют достаточно оборонительный стиль игры в футбол.
Интересные факты противостояния России и Ирана:
Сборные России и Ирана всего один раз сходились в очной схватке. В рамках товарищеского поединка зимой 2011 года иранцы одержали минимальную победу, а единственный гол был забит на 90-й минуте Мохаммадом Халатбари.
Не считая Кубка Конфедераций и гибридный спарринг с московским "Динамо" сборная России выиграла только один из четырех домашних товарищеских матчей в 2017 году.
"Персидские леопарды" уступили лишь однажды в календарном 2017 году. Подопечные Карлоша Кейруша в контрольном матче проиграли сборной Ирака со счетом 1:0.
Ориентировочные составы на игру:
Россия: Акинфеев, Кудряшов, Васин, Джикия, Жирков, Ерохин, Кузяев, Ал. Миранчук, Самедов, Кокорин, Смолов
Иран: Лак, Гафури, Чемши, Канаанзидеган, Агае, Эззатоллахи, Тораби, Аблоллахзадех, Годдос, Ансарифард, Азмун
Прогноз на матч Россия – Иран:
Предполагается, что Иран не будет выставлять свой самый боевой состав, поэтому Россия является фаворитом встречи. Букмекеры оценивают шансы подопечных Станислава Черчесова на победу коэффициентом 1.88. В то время, как на выигрыш представителя Азии специалисты выставляют 4.72.
Богдан Архипенко | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Спасительные плюс семь: Нидерланды попробуют совершить чудо в матче против Швеции
-
Решающий бой: Аргентина постарается обыграть Эквадор и выйти на Чемпионат Мира
-
Такие разные цели: Франция принимает Беларусь на "Стад де Франс"
-
Битва за прямую путевку на Чемпионат Мира: Португалия против Швейцарии
-
Дебютный гол Ильяраменди принес Испании победу над Израилем
Лента новостей
-
Муниаин успешно прооперирован
-
"Манчестер Юнайтед" нацелился на шведского вундеркинда
-
Фурсенко: "Сарсания - потрясающий профессионал с фантастической футбольной эрудицией"
-
Кэйхилл забил 50-й гол за сборную Австралии
-
Буффон: "У Доннаруммы необычайные навыки"
-
Adidas прекратит сотрудничество с "Миланом"
-
"Тоттенхэм" планирует продлить контракт с Уинксом
-
Зидан согласился продать Бэйла
-
Мбаппе побил рекорд Оуэна
-
"Эвертон" хочет купить Доста
-
Хохлов назвал задачи московского "Динамо"
-
Раньери рассказал, в каком игроке нуждается сборная Италии
-
Буффон не смог определить лучшего защитника из числа игроков, с которыми он играл
-
"Манчестер Юнайтед" интересуется Гачиновичем
-
Бышовец: "Расстроился, что Украина не попала на Чемпионат Мира"
-
Дуглас: "Тренировки с Месси и Неймаром были для меня бесценным опытом"
-
Австралия - Сирия - 2:1 (обзор)
-
Серхио Рамос: "Я одобрил назначение Зидана наставником "Реала"
-
Австралия благодаря дублю 37-летнего Кэхилла обыгрывает Сирию в дополнительное время
-
Кавани: "Рассказал Неймару, что я думаю по поводу нашего инцидента"
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Франция
|9
|20
|2
|Швеция
|9
|19
|3
|Нидерланды
|9
|16
|4
|Болгария
|9
|12
|5
|Беларусь
|9
|5
|6
|Люксембург
|9
|5
|Группа B
|М
|О
|1
|Швейцария
|9
|27
|2
|Португалия
|9
|24
|3
|Венгрия
|9
|10
|4
|Фарерские острова
|9
|9
|5
|Латвия
|9
|4
|6
|Андорра
|9
|4
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|10
|30
|2
|Северная Ирландия
|10
|19
|3
|Чехия
|10
|15
|4
|Норвегия
|10
|13
|5
|Азербайджан
|10
|10
|6
|Сан-Марино
|10
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Сербия
|10
|21
|2
|Ирландия
|10
|19
|3
|Уэльс
|10
|17
|4
|Австрия
|10
|15
|5
|Грузия
|10
|5
|6
|Молдова
|10
|2
|Группа E
|М
|О
|1
|Польша
|10
|25
|2
|Дания
|10
|20
|3
|Черногория
|10
|16
|4
|Румыния
|10
|13
|5
|Армения
|10
|7
|6
|Казахстан
|10
|3
|Группа F
|М
|О
|1
|Англия
|10
|26
|2
|Словакия
|10
|18
|3
|Шотландия
|10
|18
|4
|Словения
|10
|15
|5
|Литва
|10
|6
|6
|Мальта
|10
|1
|Группа G
|М
|О
|1
|Испания
|10
|28
|2
|Италия
|10
|23
|3
|Албания
|10
|13
|4
|Израиль
|10
|12
|5
|Македония
|10
|11
|6
|Лихтенштейн
|10
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Бельгия
|9
|25
|2
|Греция
|9
|16
|3
|Босния и Герцеговина
|9
|14
|4
|Эстония
|9
|11
|5
|Кипр
|9
|10
|6
|Гибралтар
|9
|0
|Группа I
|М
|О
|1
|Исландия
|10
|22
|2
|Хорватия
|10
|20
|3
|Украина
|10
|17
|4
|Турция
|10
|15
|5
|Финляндия
|10
|9
|6
|Косово
|10
|1