В контрольном поединке сборная Украины взяла верх над Японией

Непривычно рано для европейского болельщика начался контрольный поединок между сборными Японии и Украины. Товарищеский матч проходил на нейтральной территории в бельгийском Льеже, где "синие самураи" начали подготовку к ближайшему Чемпионату Мира. Несколько дней назад японцы не смогли переиграть африканскую сорную Мали, игра против которой была для них своеобразной репетицией перед встречей с Сенегалом. Ну а украинцы были выбраны в качестве спарринг-партнера, дабы смоделировать европейского оппонента по групповой стадии национальную команду Польши.

Первый матч в 2018 году украинцы провели в Испании против сборной Саудовской Аравии не смогли показать чего-то достойного – поединок завершился вничью 1:1. По сравнению с предыдущей встречей, Андрей Шевченко сделал шесть изменений в стартовом составе. Вместо Лунина, Хачериди, Караваева, Матвиенко, Цыганкова и Кравца с первых минут вышли Пятов, Бутко, Соболь, Ордец, Малиновский и Беседин соответственно.

Украинцы начали поединок гораздо задорнее, чем против саудитов. Первый опасный момент у ворот японцев был создан уже на десятой минуте, но у Коноплянки не получилось как следует прострелить в штрафную и мяч стал легкой добычей для вратаря. Номинальных хозяев. Еще спустя пять минут "самураев" от неминуемого гола спасла перекладина, когда Сакаи нечаянно срезал снаряд в собственные ворота. Ближе к середине первого тайма "желто-синие" все же добились своего: классный удар из-за пределов штрафной удался Ракицкому, сферу после небольшого рикошета от защитника сборной Японии залетела точно в "девятку".

Очень скоро подопечные Шевченко обязаны были увеличивать преимущество в счете, но Малиновский, вывалившись один на один с Кавасимой, пробил значительно мимо ворот. В концовке первой 45-ти минутки, когда, казалось, команды уйдут на перерыв с минимальным перевесом Украины, Япония вдруг использовала свой первый полумомент в матче. Снова украинцев подвело стандартное положение: почему-то никто не накрыл Макино, который беспрепятственно ударом головой расстрелял владения Пятова.

Во второй половине встречи обе команды стали действовать менее агрессивно. Украинцы ослабили хватку и даже в нескольких моментах едва не привезли себе гол. Но на экваторе второго тайма "желто-синяя" дружина снова вышла вперед: на простел Коноплянки, который на скорости ворвался в штрафную никто не откликнулся, зато мяч подобрал Караваев и точно пробил в дальний угол ворот.

Уже в компенсированное время Украина едва ли на ровном месте не привезла себе гол: неудачно вынес снаряд Пятов, после чего Степаненко пришлось фолить на японце на линии штрафной, но в итоге сам же кипер и исправил свою ощибку, парировав выстрел Накадзимы.

Япония – Украина – 1:2

Голы: Ракицкий, 20 – 1:0, Макино, 41 – 1:1, Караваев, 69 – 1:2

Япония: Кавасима, Г.Сакаи, Макино (Угадзин, 63), Уэда, Нагатомо, Ямагути, Хасэбэ (Мисао, 82), Хонда (Кубо, 65), Сибасаки (Накадзима, 80), Харагути (Усами, 87), Сугимото (Кобаяси, 56)

Украина: Пятов, Бутко (Караваев, 62), Ордец, Ракицкий, Соболь (Матвиенко, 62), Малиновский (Буяльский, 62), Степаненко, Марлос (Петряк, 90+3), Зинченко (Ротань, 80), Коноплянка (Цыганков, 79), Беседин

Богдан Архипенко

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