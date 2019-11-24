В "Краснодаре" назвали диагноз Мануэла Фернандеша

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В "Краснодаре" назвали диагноз Мануэла Фернандеша

Наставник "Краснодара" Сергей Матвеев прокомментировал повреждение, которое получил получил Мануэл Фернандеш.

"У него дискомфорт в задней поверхности бедра. Степень повреждения и сроки восстановления будут известны позже", - заявил Матвеев.

Напомним, что Фернандеш травмировался в игре с тульским "Арсеналом", которая завершилась победой "Краснодара" со счетом 1:2.

В этом сезоне Фернандеш провел 9 матчей, в которых забил два гола.

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