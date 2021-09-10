В "Краснодаре" назвали реальную сумму трансфера Джона Кордобы

Фото твиттер Джона Кордобы

Генеральный директор "Краснодара" Владимир Хашиг сделал заявление о стоимости подписания нападающего Джона Кордобы.

Ранее СМИ писали, что "быки" выложили за колумбийского бомбардира 20 миллионов евро.

"Откуда представители СМИ получили информацию о том, что наш клуб приобрёл Кордобу за такую сумму? Я официально заявляю, что "Краснодар" купил его за 10,5 миллиона евро, плюс небольшие бонусы в случае удачного выступление клуба в еврокубках. Вот именно эта сумма, и только она соответствует действительности", - сказал Хашиг.

В июле Кордоба перешёл в "Краснодар" из "Герты". В активе форварда 5 голов и 2 ассиста в 6 матчах.

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