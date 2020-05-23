В "Краснодаре" не выявлено ни одного больного коронавирусом

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В "Краснодаре" не выявлено ни одного больного коронавирусом

"Краснодар" провел тестирование игроков, тренеров и сотрудников на коронавирус.

Как сообщает официальный сайт "быков", в клубе не было выявлено ни одного заболевшего.

Напомним, что сезон РПЛ должен возобновиться 21 июня. После 22 туров "Краснодар" идет на третьем месте.

Ранее сообщалось, что в начале мая коронавирусом переболел Магомед-Шапи Сулейманов.

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