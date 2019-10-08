В "Краснодаре" опровергли информацию о предложении дортмундской "Боруссии" по Сулейманову

Теги боруссия дортмундкраснодармагомед-шапи сулеймановмурад мусаев

В "Краснодаре" опровергли информацию о предложении дортмундской "Боруссии" по Сулейманову

Тренер "Краснодара" Мурад Мусаев отрицает, что дортмундская "Боруссия" делала предложение по трансферу вингера Магомеда-Шапи Сулейманова.

"Нет. Официальных запросов из Дортмунда в клуб не поступало", - сказал Мусаев.

Ранее сообщалось, что немецкий клуб был готов заплатить за россиянина более 20 миллионов евро.

В текущем сезоне 19-летний Сулейманов сыграл за "Краснодар" 18 матчей, забил 6 голов и сделал 3 ассиста.

Не пропустите: Мамаев рассказал, что думает о "Краснодаре". | http://soccernews.ru
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