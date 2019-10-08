В "Краснодаре" опровергли информацию о предложении дортмундской "Боруссии" по Сулейманову
Тренер "Краснодара" Мурад Мусаев отрицает, что дортмундская "Боруссия" делала предложение по трансферу вингера Магомеда-Шапи Сулейманова.
"Нет. Официальных запросов из Дортмунда в клуб не поступало", - сказал Мусаев.
Ранее сообщалось, что немецкий клуб был готов заплатить за россиянина более 20 миллионов евро.
В текущем сезоне 19-летний Сулейманов сыграл за "Краснодар" 18 матчей, забил 6 голов и сделал 3 ассиста.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Менхенгладбах
|7
|16
|2
|Вольфсбург
|7
|15
|3
|Бавария Мюнхен
|7
|14
|4
|Фрайбург
|7
|14
|5
|РБ Лейпциг
|7
|14
|6
|Шальке
|7
|14
|7
|Байер Леверкузен
|7
|14
|8
|Боруссия Дортмунд
|7
|12
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|7
|11
|10
|Герта
|7
|10
|11
|Вердер Бремен
|7
|8
|12
|Хоффенхайм
|7
|8
|13
|Майнц 05
|7
|6
|14
|Аугсбург
|7
|5
|15
|Фортуна Дюссельдорф
|7
|4
|16
|Унион Берлин
|7
|4
|17
|Кельн
|7
|4
|18
|Падерборн
|7
|1