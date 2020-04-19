В "Краснодаре" отреагировали на алкогольную вечеринку с участием футболистов команды

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В "Краснодаре" отреагировали на алкогольную вечеринку с участием футболистов команды

В "Краснодаре" прокомментировали участие Вандерсона и Кайо Панталеао в алкогольной вечеринке во время карантина.

"Игроки находятся в отпуске. Больше другой информации у нас пока нет", - говорится в заявлении клуба.

Ранее стало известно, что Вандерсон и Кайо, помимо алкоголя, употребляли неизвестный газ и курили кальян.

Кроме того, Кайо нарушил карантин, так как прибыл к Вандерсону домой.

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Два футболиста "Краснодара" устроили пьяную вечеринку

Два футболиста "Краснодара" устроили пьяную вечеринку

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