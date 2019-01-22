В "Краснодаре" приняли громкое решение по Мамаеву

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В "Краснодаре" приняли громкое решение по Мамаеву

Андрей Ромашов, адвокат нападающего "Зенита" Александра Кокорина, заявил, что "Краснодар" практически расторг контракт с полузащитником Павлом Мамаевым, который содержится в СИЗО "Бутырка" вместе с его клиентом.

"Контракт у Мамаева с клубом практически расторгнут, а ему осталось только завизировать соответствующий документ", - приводят слова Ромашова российские СМИ.

Напомним, что 8 октября Кокорин и Мамаев избили троих человек в Москве. В числе пострадавших оказались генеральный директор "НАМИ" Сергей Гайсин, водитель Виталий Соловчук и чиновник Денис Пак. В данный момент Кокорину и Мамаеву избрана мера пресечения в виде нахождения под стражей до 8 февраля.

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