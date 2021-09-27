В "Краснодаре" прокомментировали информацию о нападении сотрудника клуба на болельщицу-инвалида
Фото: инстаграм "Краснодара"/Автор неизвестен
Коммерческий директор "Краснодара" Арам Фундукян прокомментировали слухи о нападении работника клуба на болельщицу с ограниченными физическими возможностями после победы в матче 9-го тура РПЛ над "Сочи" (3:0).
"Клуб обязательно проведет расследование всех обстоятельств произошедшего с целью недопущения повторения такой ситуации впредь", — сказал Арам Фундукян для Sport24.
Ранее сообщалось, что болельщица по имени Татьяна Шкиря обратилось с просьбой к сотруднику "Краснодара", чтобы доехать на спецтранспорте до парковки, а не до выхода, из-за того, что начался ливень. Однако Геннадий Щербина, который отвечает в клубе за работу с маломобильными болельщиками, сказал болельщице и ее отцу "закрыть рот".
Татьяна также заявила, что Щербина два раза ударил ее по руке и отобрал телефон, увидев, что девушка записывает происходящее на видео.
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