В "Краснодаре" прокомментировали слухи об интересе к Диего Косте
Фото: инстаграм Диего Косты\Автор неизвестен
Руководитель селекционной службы "Краснодара" Максим Бузникин прокомментировал высказывание испанского форварда Диего Косты, который сказал, что "быки" выходили на него с предложением.
"Как вы сами думаете, фэйк ли это? Возьмите и посчитайте наших легионеров. Как я могу слухи комментировать? Возьмите и посчитайте, скольким легионерам разрешено играть и сколько у нас в команде, вам все станет ясно.
Интересовался ли вообще "Краснодар" Диего Костой? Я не комментирую слухи", – сказал Бузникин.
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