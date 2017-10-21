В Краснодаре состоится товарищеский матч между сборными Аргентины и Нигерии

Ассоциация футбола Аргентины на своём официальном сайте сообщила, что национальная сборная проведёт товарищеский матч с Нигерией на стадионе "Краснодар" в одноимённом городе.

Встреча между "альбиселесте" и "суперорлами" запланирована на 14 ноября.

Решение Аргентинской футбольной ассоциации провести матч в Краснодаре мотивировано желанием избежать лишних перелётов, так как 11 ноября национальная команда сыграет в Москве со сборной России.

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