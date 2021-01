В "красной" части Манчестера поверили в чемпионство? "Юнайтед" лидирует по дистанции впервые со времен Фергюсона!

Уже в воскресенье, 17 января, МЮ проведет выездной матч против "Ливерпуля" – на "Энфилде" встретятся первая и вторая команды лиги. Подопечные Сульшер незадолго до классического английского противостояния захватили лидерство, вкус которого фанаты "Юнайтед" откровенно подзабыли. В последний раз "красные дьяволы" лидировали в Премьер-лиге после 17 туров еще в январе 2013 года – тот сезон команда сэра Алекса Фергюсона, который тогда еще не объявил о выходе на пенсию, завершила первой, добыв пока свой последний чемпионский титул. Поединок с "Ливерпулем" станет серьезным тестом для "красной" команды "Манчестера", которая должна дать ответ на вопрос о готовности побороться за чемпионство. МЮ не выигрывал на "Энфилде" с 2016 года – 17 января (это совпадение?) "Юнайтед" обыграли "красных" на выезде благодаря голу Уэйна Руни. В прошлом году перед матчем в Ливерпуле команда Сульшера отставала от подопечных Клоппа на 27 очков – 19 января в 2020 "Ливерпуль" одолел МЮ со счетом 2:0. То поражение до сих пор остается последней неудачей "дьяволов" в выездных матчах АПЛ. Сейчас Юнайтед впереди на 3 пункта – яркое свидетельство постепенного прогресса команды.

Еще буквально месяц назад "Манчестер Юнайтед" плелся в середине турнирной таблицы и боролся за попадание хотя бы в зону Лиги Чемпионов. Прошло всего несколько недель, а команда Сульшера благодаря удачной серии неожиданно для всех вырвалась на вершину турнирной таблицы. Нынешний МЮ в чем-то напоминает знаменитую банду Фергюсона начале 2000-х. Далеко неидеальная игра, но характер и доля везения помогают набирать очки. Вылет из Лиги Чемпионов, скажете? Такие казусы случались и в эпоху легендарного сэра Алекса – например, в сезоне 2011/12, когда манкунианцы заняли третье место в группе (пропустив в плей-офф ЛЧ "Базель"). В матче с "Бернли" (в последнем туре) что-то похожее и случилось. Иногда для победы нужна совокупность двух факторов – везение и класса. Именно это проявилось и на "Торф Мур". Погба решился на удар с лету, хотя мог начинать обрабатывать мяч, или сбросить его партнеру. Француз рискнул и не прогадал – мяч влетел в сетку, а через некоторое время никто и не вспомнит, как был забит этот гол. Главное – победный для "Юнайтед" результат. Да, это не было очень красиво, но подчеркнуло характер "дьяволов". Подопечные Сульшера забили 16 голов в течение последней 30-минутки в матчах текущего чемпионата – второй показатель в АПЛ после "Челси". Дух, который вернулся в МЮ, все чаще напоминает выступления "дьяволов" времен Фергюсона – вы же помните регулярные голы на последних минутах и ​​крылатое выражение "Fergie time"?

1 – This is the first time Manchester United have ended the day top of the Premier League table, having played as many as 17 games, since the final day of their title-winning campaign in 2012-13 under Sir Alex Ferguson. Restored. pic.twitter.com/fHDP8FWTxY