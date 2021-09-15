В Кремле оценили игру сборной России под руководством Карпина

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Игорь Левитин, помощник президента Российской Федерации Владимира Путина, поделился мнением об игре сборной России под руководством Валерия Карпина.

"Еще рано давать оценку, но видно, что он хочет работать, у него есть желание работать. Появление новых лиц в команде даёт нам уверенность, что идёт поиск игроков и тренер намерен добиваться результата. Я считаю, что первые три матча для нового тренера прошли хорошо", — приводит слова Левитина "РБК-Спорт".

Напомним, что в сентябре россияне провели три матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Сначала Россия сыграла вничью с Хорватией (0:0), а затем обыграла Кипр (2:0) и Мальту (2:0).

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