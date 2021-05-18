В Кремле оценили шансы сборной России дойти до финала Евро-2020

Фото ТАСС / Валерий Шарифулин

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, рассказал, ждут ли в Кремле выход национальной сборной в финал Евро-2020.

"Конечно, мы могли бы только мечтать об этом, что мы и делаем", - сказал Песков.

Напомним, что россияне на групповом этапе континентального первенства сыграют с Бельгией, Данией и Финляндией.

Евро-2020 пройдёт грядущим летом в 11 городах, среди которых Санкт-Петербург.

Не пропустите: Бельгия объявила заявку на чемпионат Европы. Это соперник сборной России. | http://soccernews.ru