В Кремле оценили шансы Шевченко возглавить сборную России

Фото: инстаграм Андрея Шевченко/Автор неизвестен

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев выразил мнение, что украинский тренер Андрея Шевченко откажется возглавить сборную России, если получит подобное предложение.

"Шевченко к нам не приедет. Мы все помним его, когда он играл за Союз. Он один из лучших игроков современности, а сейчас еще и очень достойный тренер. Его с большим интересом рассматривали бы и лучшие клубы мира, в России в том числе. Проблема заключается в том, что Шевченко сейчас тоже может попасть под идеологический пресс Украины", — приводит слова Свищева "Спорт-Экспресс".

Напомним, что 44-летний Шевченко несколько недель назад покинул пост главного тренера сборной Украины. Под его руководством национальная команда дошла до четвертьфинала чемпионата Европы.

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