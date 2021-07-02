В Кремле открестились от решения по отставке Черчесова

Фото инстаграм Станислава Черчесова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал понять, что Кремль не будет влиять на решение о будущем главного тренера национальной сборной по футболу Станислава Черчесова.

"Не Кремлю принимать такие решения. Я не считаю возможным здесь что-то говорить на эту тему", - сказал Песков.

Напомним, что россияне провально выступили на Евро-2020, заняв последнее место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией.

Контракт Черчесова с РФС рассчитан до конца 2022 года.

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