В Кремле открестились от решения по отставке Черчесова
Фото инстаграм Станислава Черчесова
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал понять, что Кремль не будет влиять на решение о будущем главного тренера национальной сборной по футболу Станислава Черчесова.
"Не Кремлю принимать такие решения. Я не считаю возможным здесь что-то говорить на эту тему", - сказал Песков.
Напомним, что россияне провально выступили на Евро-2020, заняв последнее место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией.
Контракт Черчесова с РФС рассчитан до конца 2022 года.
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