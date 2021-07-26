В Кремле отреагировали на назначение Карпина на пост главного тренера сборной России
Фото: твиттер РФС/Автор неизвестен
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал назначение Валерия Карпина на пост главного тренера сборной России.
"Давайте, когда будут победы, будем вместе радоваться, когда будут поражения, будем вместе переживать", - приводит слова Пескова ТАСС.
Напомним, что 52-летний Карпин заключил с РФС соглашение до конца 2021 года. Стороны могут продлить контракт в случае, если сборная России выйдет в финальную стадию чемпионата мира 2022 года. Параллельно с работой в сборной России Карпин продолжит тренировать "Ростов".
Не пропустите: Мостовой высказался о назначении Карпина на пост главного тренера сборной России. | http://soccernews.ru
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