В Кремле отреагировали на перенос финала Лиги Чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, высказался о решении УЕФА отобрать у Санкт-Петербурга право принять финал Лиги Чемпионов-2021/22.

Матч пройдёт 28 мая в Париже на арене "Стад де Франс".

"Жаль, конечно, что принято такое решение. Вы знаете, что Санкт-Петербург мог бы обеспечить максимально хорошие условия, благоприятные и комфортные условия для проведения этого праздника футбола, но принято так принято", - цитирует Пескова "Р-Спорт".

Напомним, что исполком УЕФА решил перенести финал ЛЧ из-за российской военной спецоперации на территории Украины.

Не пропустите: В «Спартаке» прокомментировали решение УЕФА о переносе домашнего матча ЛЕ на нейтральное поле. | http://soccernews.ru