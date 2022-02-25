В Кремле отреагировали на перенос финала Лиги Чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, высказался о решении УЕФА отобрать у Санкт-Петербурга право принять финал Лиги Чемпионов-2021/22.
Матч пройдёт 28 мая в Париже на арене "Стад де Франс".
"Жаль, конечно, что принято такое решение. Вы знаете, что Санкт-Петербург мог бы обеспечить максимально хорошие условия, благоприятные и комфортные условия для проведения этого праздника футбола, но принято так принято", - цитирует Пескова "Р-Спорт".
Напомним, что исполком УЕФА решил перенести финал ЛЧ из-за российской военной спецоперации на территории Украины.
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