В Кремле отреагировали на разгромное поражение России в матче с Сербией

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В Кремле отреагировали на разгромное поражение России в матче с Сербией

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков отказался комментировать поражение сборной России в матче 6-го тура группового этапа Лиги наций с командой Сербии (0:5)

"Вот тут без комментариев", - приводит слова Пескова "Р-Спорт".

В результате поражения сборная России не смогла пробиться в дивизион А Лиги наций и продолжит выступать в дивизионе В. Кроме того, россияне не попали во вторую корзину для жеребьевки отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

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