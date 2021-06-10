В Кремле отреагировали на решение УЕФА изменить форму сборной Украины
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал комментарий по поводу решения УЕФА убрать с новой формы сборной Украины слоган "Героям слава".
"Это прерогатива УЕФА. Спорт должен быть без политики", - сказал Песков.
В УЕФА посчитали, что слоган "Героям слава" в сочетании с фразой "Слава Украине" несёт явный политический смысл.
При этом изображение контура украинских границ с Крымом в составе страны разрешили оставить без изменений.
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