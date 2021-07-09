В Кремле отреагировали на слухи о возможном назначении иностранца на пост тренера сборной России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков озвучил позицию властей по поводу возможного приглашения иностранного специалиста на пост главного тренера национальной сборной.
"Главное, чтобы сборная у нас играла. В Кремле считают, что это всё-таки должны решать наши футбольные спортивные власти. Всё остальное - это любительские рассуждения, и мы не хотели бы пускаться в эти любительские рассуждения. Это должны решать те люди, которые профессионально разбираются в футболе", - сказал Песков.
С августа 2016 года российскую сборную возглавлял Станислав Черчесов, которого отправили в отставку сутки назад.
Ранее стало известно, что приоритет РФС - назначение немецкого тренера.
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