В Кремле позитивно оценили предложенную Hypercube реформу российского футбола
Фото: инстаграм РПЛ/Автор неизвестен
Игорь Левитин, ассистент президента Российской Федерации Владимира Путина и участник попечительского совета РФС, поделился мнением о реформе российского футбола, предложенной компанией Hypercube.
"Проект Hypercube я считаю интересным, но нужно посмотреть, как это отразится для тех стадионов, которые мы построили. Необходимо, чтобы они использовались в полном объеме, и очень важен региональный аспект, как быть с субъектами Российской Федерации.
На первый взгляд, для регионов это выгодно, но как будет на самом деле... Дюков обещал, что вынесет этот вопрос на следующий исполком РФС", – сказал Левитин.
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