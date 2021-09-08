В Кремле прокомментировали результаты сборной России при Карпине

Фото: инстаграм сборной России/Автор неизвестен

Ассистент президента России Владимира Путина, участник попечительского совета РФС Игорь Левитин поделился мнением о первых играх национальной команды под руководством Валерия Карпина после победы над командой Мальты (2:0).

"Победили... Тяжело, но я думаю, что пока мы доверяем. Пусть ребята сыгрываются. Задачу на три матча выполнили.

Реформы? РФС предложил свой вариант. Будем обсуждать на исполкоме, будем рассматривать. Видел ли я ее? Ее представят на исполкоме", – сказал Левитин.

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