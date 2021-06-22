В Кремле прокомментировали вылет сборной России с Евро-2020

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В Кремле прокомментировали вылет сборной России с Евро-2020

Фото инстаграм peskovpress

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на разгромное поражение национальной сборной от Дании (1:4) и, как следствие, вылет с Евро-2020.

"В спорте простой и понятный kpi (ключевой показатель эффективности - примечание Soccernews): или выигрываешь, или проигрываешь. Мы все любим нашу сборную в любом случае. И будем болеть за неё. Рассуждения здесь излишни", - сказал Песков.

Россия заняла последнее место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией. Сборная не смогла выйти в плей-офф на Евро третий раз подряд.

Не пропустите: В РФС отреагировали на вылет сборной России с Евро-2020. | http://soccernews.ru
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