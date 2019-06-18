В Кремле прокомментировали задержание Платини

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В Кремле прокомментировали задержание Платини
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал информацию о задержании бывшего президента УЕФА Мишеля Платини.

"Я не могу это никак комментировать. Это вопрос тех органов, которые его взяли под стражу. Нам ничего не известно насчет этого. Тем более это не вопрос Кремля", – приводят слова Пескова российские СМИ.

Ранее журнал France Football утверждал, что Платини, который в тот момент был президентом УЕФА, помог Катару выиграть выборы страны-хозяйки чемпионата мира-2022.

Не пропустите: Французская полиция назвала причину задержания Платини. | http://soccernews.ru
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