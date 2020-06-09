В крови артиста Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП, обнаружили наркотики

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В крови артиста Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП, обнаружили наркотики

Заслуженный артист России Михаил Ефремов, являющийся болельщиком московского "Спартака", устроил смертельную аварию в Москве, находясь в состоянии наркотического опьянения, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на "РЕН-ТВ".

По данным источника, а в анализах артиста обнаружены следы кокаина, каннабиноидов, а также алкоголя.

Инцидент произошел вчера, 8 июня. Ефремов на большой скорости пересек двойную сплошную и врезался в микроавтобус. Водитель фургона серьезно пострадал в аварии и через несколько часов умер от травм в больнице. Ефремову грозит тюремное заключение сроком до 12 лет.

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