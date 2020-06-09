В крови артиста Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП, обнаружили наркотики
Заслуженный артист России Михаил Ефремов, являющийся болельщиком московского "Спартака", устроил смертельную аварию в Москве, находясь в состоянии наркотического опьянения, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на "РЕН-ТВ".
По данным источника, а в анализах артиста обнаружены следы кокаина, каннабиноидов, а также алкоголя.
Инцидент произошел вчера, 8 июня. Ефремов на большой скорости пересек двойную сплошную и врезался в микроавтобус. Водитель фургона серьезно пострадал в аварии и через несколько часов умер от травм в больнице. Ефремову грозит тюремное заключение сроком до 12 лет.
Не пропустите: Появилось видео, как актер Михаил Ефремов устроил ДТП в Москве. | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
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|22
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|2
|Локомотив Москва
|22
|41
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|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
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|5
|ЦСКА Москва
|22
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|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
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|8
|Спартак Москва
|22
|28
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|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
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|14
|Рубин
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|22
|16
|Ахмат
|22
|20