В крови экс-защитника "Арсенала" Эбуэ обнаружена ВИЧ-инфекция

Бывшему защитнику лондонского "Арсенала" Эммануэлю Эбуэ поставили страшный диагноз, сообщает Goal.com.

По информации ресурса, в крови 34-летнего ивуарийца обнаружена ВИЧ-инфекция. Это подтвердили две проверки, которые прошёл футболист.

Стоит отметить, что Эбуэ пытался трудоустроиться в кипрском клубе АЕЛ, но провалил медобследование.

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