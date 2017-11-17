В "Крыльях Советов" не платят зарплату уже три месяца

Футболисты и персонал "Крыльев Советов" уже три месяца не получают зарплату, сообщают российские СМИ.

Впрочем в ближайшее время финансовые задолженности должны быть погашены.

"На сегодня мы ужались с учетом ФНЛ порядка где-то 400-450 миллионов. Я отталкиваюсь от цифры миллиард триста по прошлому году, и нам не хватает порядка 50-70 миллионов до завершения сезона, чтобы без долгов уйти команде. Но об этом знает губернатор, об этом знает минфин. Крылья" сейчас получат эти средства. Все долговые обязательства мы погасим. Они существуют, и, я думаю, к концу годы мы постараемся выйти в ноль. Думаю, что мы в межсезонье сделаем определенные выводы, усилимся на каких-то точечных позициях. Это необходимо делать, но я скажу, задача стоит вернуться как минимум в 1-2 места, и тут конкуренция будет высокая, хотя мы принимаем и "Енисей", и "Оренбург" дома – разница там 5 очков между нами и первым местом – это некритично", – сказал член совета директоров "Крыльев" Дмитрий Шляхтин.

Стоит отметить, что после 23 туров "Крылья Советов" занимают 3 место в ФНЛ.

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