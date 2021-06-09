В "Крыльях Советов" отреагировали на информацию о возможном трансфере Куарежмы
Фото: инстаграм Рикарду Куарежмы/Автор неизвестен
Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин прокомментировал информацию о том, что самарский клуб может подписать известного португальского полузащитника Рикарду Куарежму.
"Первый раз слышу. Даже намека не было на его переход. Если кто-то предложит игроков с португальского рынка, то рассмотрим, но исторически смотрим в другую сторону. Алвеша мы нашли не там", - приводит слова Осинькина "Матч ТВ".
37-летний Куарежма в настоящее время выступает за "Виторию Гимарайнш". В минувшем сезоне он провел 31 матч во всех турнирах, забил четыре гола и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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