В "Крыльях Советов" отреагировали на информацию о возможном трансфере Куарежмы

Фото: инстаграм Рикарду Куарежмы/Автор неизвестен

Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин прокомментировал информацию о том, что самарский клуб может подписать известного португальского полузащитника Рикарду Куарежму.

"Первый раз слышу. Даже намека не было на его переход. Если кто-то предложит игроков с португальского рынка, то рассмотрим, но исторически смотрим в другую сторону. Алвеша мы нашли не там", - приводит слова Осинькина "Матч ТВ".

37-летний Куарежма в настоящее время выступает за "Виторию Гимарайнш". В минувшем сезоне он провел 31 матч во всех турнирах, забил четыре гола и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: Зарема ярко высказалась о выступлении Кокорина за "Спартак". | http://soccernews.ru