В "Крыльях Советов" отреагировали на информацию об интересе "Спартака" к основному вратарю
Фото: инстаграм Ивана Ломаева/Автор неизвестен
Спортивный директор "Крыльев Советов" Сергей Корниленко прокомментировал информацию, что основным вратарем самарского клуба Иваном Ломаевым интересуется московский "Спартак".
"На данный момент никаких предложений по Ивану Ломаеву не поступало. Мы прекрасно знаем, что на наших ребят большой спрос. Поэтому как только поступят какие-то конкретные предложения, будем решать, готовы ли кого-то продать или нет", – приводит слова Корниленко Sport24.
В нынешнем сезоне 22-летний Ломаев провел за "Крылья Советов" 10 матчей во всех турнирах и пропустил 13 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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