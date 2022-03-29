В "Крыльях Советов" прокомментировали новость об интересе "Спартака" к Горшкову

Фото твиттер "Крыльев Советов"

Спортивный директор "Крыльев Советов" Сергей Корниленко отреагировал на слухи, сватающие в "Спартак" левого защитника самарской команды Юрия Горшкова.

"На данный момент в клуб никто не обращался. Мы готовимся к игре с "Уфой", - сказал Корниленко.

В текущем сезоне Горшков сыграл за "Крылья" 22 матча, забил 1 гол и сделал 4 ассиста.

Сообщалось, что 23-летний воспитанник "Чертаново" может заменить в составе "красно-белых" Аиртона, который близок к уходу во "Фламенго".

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