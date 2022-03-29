В "Крыльях Советов" прокомментировали новость об интересе "Спартака" к Горшкову
Фото твиттер "Крыльев Советов"
Спортивный директор "Крыльев Советов" Сергей Корниленко отреагировал на слухи, сватающие в "Спартак" левого защитника самарской команды Юрия Горшкова.
"На данный момент в клуб никто не обращался. Мы готовимся к игре с "Уфой", - сказал Корниленко.
В текущем сезоне Горшков сыграл за "Крылья" 22 матча, забил 1 гол и сделал 4 ассиста.
Сообщалось, что 23-летний воспитанник "Чертаново" может заменить в составе "красно-белых" Аиртона, который близок к уходу во "Фламенго".
Не пропустите: Чернов: "Угрызений совести из-за перехода в "Спартак" нет". | http://soccernews.ru
главное
-
РФС опубликовал рейтинг клубов, которые больше всех платят посредникам. "Спартак" - лидер
-
Вариант с переходом Тчуамени в АПЛ исключен. Борьба идет между "Реалом" и ПСЖ
-
Бельгийский вратарь ван Дамм умер в 28 лет
-
"Барселона" уже закрыла два летних трансфера
-
"Спартак" нашёл замену Аиртону в "Крыльях Советов"
Лента новостей
-
"Лидс" выставил ценник на Рафинью
-
Стали известны запросы Холанда по зарплате
-
Лапорта в восторге от Феликса
-
РФС опубликовал рейтинг клубов, которые больше всех платят посредникам. "Спартак" - лидер
-
"Бавария" сделала "суперпредложение" Мазрауи
-
Вариант с переходом Тчуамени в АПЛ исключен. Борьба идет между "Реалом" и ПСЖ
-
"Боруссия" намерена подписать двух форвардов. Оба из АПЛ
-
Уилкшир оценил перспективы сборной России в Азиатской конфедерации футбола
-
Рауль: "Я мечтаю возглавить "Реал"
-
У Левандовски нет договорённости с "Барселоной"
-
В "Химках" рассказали о состоянии здоровья Жиркова и Мамаева
-
Луис Энрике высказался о возможном приглашении в "Манчестер Юнайтед"
-
В "Крыльях Советов" прокомментировали новость об интересе "Спартака" к Горшкову
-
Тите отреагировал на слухи о работе в "Арсенале"
-
Бельгийский вратарь ван Дамм умер в 28 лет
-
Президент "Урала" рассказал, как "Зенит" помог избежать клубу финансовых проблем
-
"Барселона" уже закрыла два летних трансфера
-
Рауль сделал смелый прогноз на противостояние "Реала" и "Челси" в Лиге Чемпионов
-
"Спартак" нашёл замену Аиртону в "Крыльях Советов"
-
В штаб ван Нистелроя в ПСВ войдёт экс-тренер сборной России