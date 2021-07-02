В "Крыльях Советов" рассказали о задачах команды на новый сезон

Теги крылья советовсергей корниленко

В "Крыльях Советов" рассказали о задачах команды на новый сезон

Спортивный директор "Крыльев Советов" Сергей Корниленко назвал задачи самарской команды на сезон 2021/22.

"Задача - закрепиться в Премьер-лиге, занять место не ниже 10-го. Обсуждали ли Кубок? На сегодняшней повестке Кубок не обсуждался", - сказал Корниленко.

В прошлом сезоне "Крылья" стали победителями ФНЛ и вернулись в высший дивизион российского футбола.

В Кубке России 2020/21 самарцы дошли до финала, где проиграли московскому "Локомотиву".

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