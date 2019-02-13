В "Крыльях Советов" рассказали, зачем Черчесов приезжал в расположение

Теги крылья советовстанислав черчесовроссия

В "Крыльях Советов" рассказали, зачем Черчесов приезжал в расположение

Директор по развитию "Крыльев Советов" Александр Шикунов рассказал, с какой целью приезжал главный тренер сборной России в расположение самарской команды.

"Все прошло нормально, отыграли вчера две последние игры, сегодня вечером команда вернется домой. Игры прошли хорошо, сначала смешанный состав обыграл юрмальский "Спартак" 5:2, потом основная команда вечером выиграла 3:0 у казахстанской команды- там уже отличились и Джано, и Канунников. Работу на сборах оценим уже в чемпионате. Вроде все идет нормально, но сборы - это одно дело, а в чемпионате все по-другому.

С Саламычем вчера сидели и смотрели второй тайм матча "Спартака" со словенцами, а потом уже нашу игру. Он больше всего следил за игроками национальной команды Казахстана у соперника, с которыми предстоит нашей сборной играть. За нашими игроками тоже смотрел", - заявил Шикунов.

Напомним, что сборная России встретится с национальной командой Казахстана 24 марта.

Не пропустите: Черчесов побывал в расположении российского клуба| http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

В "Барселоне" приняли важное решение по Месси и главному тренеру

В "Барселоне" приняли важное решение по Месси и главному тренеру

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 17 34
2 Краснодар Краснодар 17 33
3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 17 30
4 Спартак Москва Спартак Москва 17 28
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 17 28
6 Рубин Рубин 17 25
7 Ростов Ростов 17 24
8 Ахмат Ахмат 17 23
9 Оренбург Оренбург 16 22
10 Урал Урал 17 22
11 Арсенал Тула Арсенал Тула 17 20
12 Динамо Москва Динамо Москва 17 20
13 Крылья Советов Крылья Советов 16 17
14 Уфа Уфа 17 16
15 Анжи Анжи 17 15
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 17 10
Полная таблица

топ-5 тегов