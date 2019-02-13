В "Крыльях Советов" рассказали, зачем Черчесов приезжал в расположение

Директор по развитию "Крыльев Советов" Александр Шикунов рассказал, с какой целью приезжал главный тренер сборной России в расположение самарской команды.

"Все прошло нормально, отыграли вчера две последние игры, сегодня вечером команда вернется домой. Игры прошли хорошо, сначала смешанный состав обыграл юрмальский "Спартак" 5:2, потом основная команда вечером выиграла 3:0 у казахстанской команды- там уже отличились и Джано, и Канунников. Работу на сборах оценим уже в чемпионате. Вроде все идет нормально, но сборы - это одно дело, а в чемпионате все по-другому.

С Саламычем вчера сидели и смотрели второй тайм матча "Спартака" со словенцами, а потом уже нашу игру. Он больше всего следил за игроками национальной команды Казахстана у соперника, с которыми предстоит нашей сборной играть. За нашими игроками тоже смотрел", - заявил Шикунов.

Напомним, что сборная России встретится с национальной командой Казахстана 24 марта.

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